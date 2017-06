Stolberg.

Am Samstag verzauberten sie die Zuhörer in der langen Chornacht in Aachen, und am Sonntagnachmittag sorgten sie für Standing Ovations in Stolberg. Die Rede ist von den „Pfefferschoten“, einem Frauenchor aus Aachen-Brand, die auch im Rittersaal mit ihrem einzigartigen Oldiemix und einer ausgefeilten Show eine große Hörerschaft begeistern konnten.