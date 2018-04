Stolberg.

Einige Wochen war es ruhig um die Peltzer-Werke, doch in den vergangenen Tagen gab es wider Gerüchte: Aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr unsere Redaktion, dass das Unternehmen neustrukturiert werden soll. Bedeutet: Ein Teil der Belegschaft würde am Stolberger Standort bleiben, ein weiterer Teil der Belegschaft würde allerdings an Fremdfirmen vermittelt. Auch von einem Umzug der Peltzer-Werke nach Düren sei die Rede gewesen.