Stolberg.

Ruhig war es in den vergangenen Monaten um die Stolberger Peltzer-Werke geworden. Hatte sich nach der Insolvenz, die kurz vor Weihnachten beendet werden konnte, in dem Unternehmen etwa alles zum Positiven gewandt? Gehören ausstehende Löhne nun der Vergangenheit an? Seit spätestens Mittwochvormittag dürfte klar sein, dass es auf diese Fragen nur eine Antwort gibt: nein! Das sagen die Mitarbeiter und auch die IG Metall.