Auch Moritz Kraus war einst ein Teilhaber

Johann Adolf Peltzer gründete 1861 mit Henry Walchenbach die Firma „Walchenbach & Peltzer“. Sie verlegte in den 1880er Jahren den Firmensitz vom Steinweg an den Standort in der Prattelsackstraße. Außerdem stieg Moritz Kraus als Teilhaber in die Firma ein.

Als Hersteller von Zinkornamenten machten sich Kraus, Walchenbach & Peltzer jahrzehntelang einen Namen. 1909, als die Gebrüder Julius, Karl und Ernst Peltzer alle Anteile von Henry Walchenbach und Moritz Kraus übernahmen, gelangte die Firma ganz in den Besitz der Familie Peltzer.

Im Jahr 1963 wurde das Unternehmen endgültig in Peltzer Werke umbenannt.