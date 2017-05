Partystimmung auf Büsbacher Markt

Stolberg. Der Kult geht weiter, denn am Vatertag sind die Bollerwagen zurück auf dem Büsbacher Markt. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag 25. Mai, beginnt das Vatertagsfest vor dem Bürgerhaus an der Konrad-Adenauer-Straße um 11 Uhr, und „Back to Bollerwagen“ hat auch in der achten Auflage bei freiem Eintritt viel zu bieten.

Zum Beispiel einen echten rheinischen Hochkaräter, denn um 12.30 Uhr wird Marita Köllner alias „Et fussich Julche“ in Büsbach erwartet. „Et fussich Julche“ ist als Fernseh- und Radio-Moderatorin ebenso bekannt wie als Büttenrednerin, und vor allem als Sängerin sorgt Marita Köllner seit Jahrzehnten für beste Stimmung. Ihr bekannter Hit „Denn mir sind Kölsche Mädcher“ ist bis heute in aller Munde, und Lieder wie „Wille Wille Witt“, „Es wahr in Altenahr“, „Böse Mädchen fahren nach Mallorca“ oder „Fröher hammer nä jesaat“ erfreuen Jung und Alt gleichermaßen.

Und bei „Back to Bollerwagen“ erklingt noch mehr Musik für fast jeden Geschmack, weil Marc Marée bei dem Büsbacher Vatertagsfest auftritt. Unterstützt wird er von Ben Camper und gemeinsam präsentieren sie das neue Lied „Mir scheint die Sonne aus dem A...“. Doch wer Marc Marée schon einmal beim „Back to Bollerwagen“ erlebt hat, weiß, wie vielseitig der Sänger ist.

Marée hat deutsche Schlager und internationale Oldies ebenso im Repertoire wie Rock‘n‘Roll und Stimmungsmusik – und eine mitreißende Show, bei der der Entertainer auch zum Feuerspucker werden kann.

Voller Energie und Leidenschaft bringt Marc Marée jedes Publikum in Wallung – egal ob mit oder ohne Bollerwagen. Zu dem bewährten Rezept von „Back to Bollerwagen“ gehört es wieder, dass die Organisatoren der Karnevalsgesellschaft Büsbach ihre Gäste auch bei schlechtem Wetter nicht im Regen stehen lassen, sondern den Markt des Barenlandes mit Pavillons und Schirmen ausstatten.

Kulinarisch locken eine große Cafeteria, kühle Getränke und Leckeres vom Grill, und die Preise sind wie gewohnt familienfreundlich.

Denn schließlich ist das Vatertagsfest der KG Büsbach mit Hüpfburg für die Kleinen, Cafeteria für betagtere Gäste und Musik für alle Generationen sowohl eine Party für Väter, als auch für die ganze Familie.