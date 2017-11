Party und Sitzung: KG Büsbach proklamiert die Kinderprinzessin

Stolberg-Büsbach. Ihre neue Kinderprinzessin Celina I. (Schartmann) proklamiert die KG Büsbach im Rahmen ihrer stimmungsvollen Sessionseröffnung bei freiem Eintritt.

Am Samstag, 11. November, steigt die Mischung aus Karnevalsparty und Sitzung um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im großen Saal von „Angie‘s Bistro“. Die bekannte Band „Puddelrüh“ steuert viel flotte Livemusik bei, und der Musik-Comedian Antonio Torro wird mit seiner hinreißenden Mitmach-Show das Publikum begeistern.

Außerdem wird die noch amtierende Büsbacher Kindertollität, Eisprinzessin Helena I. (Rombach), feierlich verabschiedet, und die Mariechen und Tanzgruppen der Bareschesser zeigen ihr brandneues Sessionsprogramm.

Die Karnevalsgesellschaft Büsbach freut sich über alle Jecken, die im Anschluss an die in der Altstadt gegen 19 Uhr endende Prinzentaufe der Stolberger Tollität, Patrick I. (Haas) aus Büsbach, den Weg ins närrische Barenland finden, um bei der Proklamation in Büsbach dabei zu sein. Wer hinsichtlich eines Sitzplatzes „auf Nummer sicher gehen“ will, kann kostenlos Restplätze reservieren – entweder telefonisch bei Kurt Blees unter Telefon 20520 oder per E-Mail bei dirki1973@gmx.de.