Stolberg-Breinig.

Längst sind die Bewohner eingezogen in dem neuen Mehrfamilienkomplex an der Breiniger Neustraße. Aber am Donnerstag, 6. September, wird sich der 7. Senat des Oberverwaltungsgerichtes Münster (Az: 7 D 10/16.NE ) noch einmal mit den Grundzügen des Bebauungsplans befassen.