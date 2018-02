Stolberg - NRW-Duathlon-Meisterin: Ziel ist das Sport-Internat

Stolberg.

„Du bist Nachwuchsschwimmerin 2017!“ Damit hatte Felipa Herrmann nicht gerechnet. Die 13-Jährige wollte am 27. Januar eigentlich nur an den Bezirksmeisterschaften „Lange Strecke“ in Jülich teilnehmen. Was sie beim Start noch nicht wusste: Am Ende wurde ihr eine Urkunde überreicht, die ihr den ersten Platz der Kategorie „Nachwuchsschwimmerin 2017“ im Schwimmbezirk Aachen verleiht. Aber das ist bislang nicht ihr einziger Erfolg.