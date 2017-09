Stolberg.

Wenn Montag um 16.30 Uhr das schnelle Internet in Gressenich mit bis zu 50 Mbit/sec offiziell in Betrieb genommen wird, blickt die Kupferstadt schon auf die nächste Runde. Der Vergabeausschuss stimmte dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Telekom zu, mit dessen Hilfe man auch in den letzten „weißen Flecken“ des Stadtgebietes megaschnell im Internet unterwegs sein kann.