Stolberg-Werth - Neun Tore in den Halbfinalbegegnungen des BSR-Cups

Stolberg-Werth.

Zuerst messen sich am Samstag, 14. Juli, ab 11 Uhr die „Helden vom Punkt“ bei einem Elfmeter-Turnier auf dem Rasenplatz in Werth, bevor dort am Sonntag, 15. Juli, der Finaltag beim BSR-Cup der SG Stolberg ansteht. Die Teilnehmer am Endspiel sind jetzt in den Halbfinalbegegnungen ermittelt worden, die es bereits in sich hatten.