Countdown zum Mittelrheinliga-Duell

Am Sonntag, 17. Dezember, treffen um 15 Uhr auf dem Dörenberg der VfL Vichttal und der SV Breinig aufeinander.

Wir stimmen in einer sechsteiligen Serie auf dieses ganz besondere Stolberger Duell ein.

Am Dienstag gibt an dieser Stelle der Breiniger Top-Torjäger Tim Wilden Einblicke in das Erfolgsrezept seiner Mannschaft.