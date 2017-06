Stolberg-Breinig.

„Peppiger sollte es sein“, erzählt Günther Lehnert, Vereinsvorsitzender der St.-Sebastianus-Bruderschaft Breinig von 1666. Mit ihrer Schützenkirmes unter dem Namen „Breinig Live“ brachte die Bruderschaft jetzt frischen Wind in das große Festzelt an der Stefanstraße: Insgesamt sieben Musikgruppen boten den Besuchern an drei Tagen ein volles Programm und unterhielten sowohl Jung als auch Alt.