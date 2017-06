Kostproben der Kampfkunst zu sehen

Einen Schnupperkurs für Bambini bis E-Jugend bietet die SG Stolberg am Freitag, 9. Juni, ab 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Bovenheck in Gressenich an. Dort sind immer freitags alle Altersklassen ab 19 Uhr zu Schnuppertrainings eingeladen. Kontakt Jugendkoordinator: Frank Kohl, E-Mail: fuertefrank@web.de, Telefon 0157 30100260.

Das neue Taekwondo-Angebot beginnt nach den Sommerferien. Mit dem BSR-Cup eröffnet die SG Stolberg am Donnerstag, 6. Juli, auf dem Naturrasenplatz in Werth die Freiluft-Turnier-Saison. Im Rahmen des Finales am Sonntag, 16. Juli, ab 13 Uhr wird Taekwondo-Trainer Ketteniß Kostproben der koreanischen Kampfkunst zeigen. Kontakt: Marcus Ketteniß, Mail: marcus-ketteniss@gmx.de, Telefon 0163/3124011.