Offene Tür an der Grüntal-Grundschule

Zum Tag der offenen Tür lädt die Gemeinschaftsgrundschule Grüntal für Samstag, 23. September, ein.

Willkommen an der Grüntalstraße sind Schüler, Eltern und Interessierte und besonders die Kinder und Eltern des kommenden Schuljahres 2018/2019.

Die Schulleitung steht in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr für Informationen über die Schule und das Schulprogramm zur Verfügung, zwischen 10 und 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht, und die Offene Ganztagsschule und der Förderverein stellen sich am Tag der offenen Tür an der Grüntalschule ebenfalls vor. (dim)