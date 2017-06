Stolberg-Donnerberg.

Für den Spielbetrieb hat er sich bereits als Gewinn erwiesen, der neue Kunstrasenplatz des FSV Columbia-Donnerberg, der jetzt mit einem Bambiniturnier feierlich eingeweiht wurde. Denn ohne die neue Spielfläche aus Kunstrasen, so ist sich Vorsitzender Markus Baginski sicher, wäre es der 1. Mannschaft des FSV in dieser Saison nicht gelungen, in die Bezirksliga A aufzusteigen.