Zur Historie der Gaststätte Burghof

Das Gebäude Aachener Straße 1, die heutige Gaststätte Burghof, ist 1862 gebaut worden. Inhaber war Johann Peter Herpertz, der außer der Gaststätte dort auch eine Metzgerei betrieb. Der Eingang war ursprünglich in der Mitte der Front: rechts Metzgerei, links Gaststätte.

Nach 1908 wurde der Name in „Düsseldorfer Hof“ bis 1933 gewechselt, um fortan als „Wirtschaft Prickartz“ zu firmieren. Besitzer war seit 1931 die Brauerei Ketschenburg. Ab 1969 taucht erstmals der Name „Burghof“ auf. Ab 1979 war es der „Gasthof zur Krone“, um seit Ende der 1980er wieder den Namen „Burghof“ zu führen.

2002 erwarb der Zahnarzt Dr. Rüdiger Fröschen das Ensemble, in dem 2008 die Wiedergeburt des Ketschenburger Biers (die Produktion wurde im vergangenen Jahr eingestellt) gefeiert und 2007 das Burghoftheater gegründet wurde. 14 Jahre lang leitete Irene Langhoff die Restauration, bis zu einer Erkrankung im vergangenen Jahr. (dö / -jül-)