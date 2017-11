Schule und Konzept besser kennenlernen

Interessierten Schülern und Eltern stellt sich die Schule mit ihrem Konzept und ihren Mitarbeitern an zwei Terminen im kommenden Monat ausführlich vor.

Ein Informationsabend für die Eltern der Viertklässler findet am Dienstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr in der Schule statt.

Bei dem Tag der offenen Tür sind dann Eltern und auch Schüler herzlich in den Räumen in der Breslauer Straße willkommen. Dieser findet am Samstag, 16. Dezember, statt. Los geht es an diesem Tag um 10 Uhr. Ende ist dann um 14 Uhr.