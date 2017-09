Neue Filiale: Billig-Kette lockt zahlreiche Stolberger zur Eröffnung

Stolberg. Im Zentrum der Stadt fanden sich am Donnerstag zahlreiche Kunden vor noch verschlossenen Türen ein. Rund 80 Stolberger warteten am Morgen bereits kurz vor der Eröffnung einer neuen „Action“-Filiale im Steinweg. Entsprechend gut gefüllt war das Geschäft im Rathaus-Carré dann, nachdem sich die Türen pünktlich um 9 Uhr geöffnet hatten.

Die niederländische Non-Food-Discount-Kette (das Einzige, was es nicht gibt, sind frische Lebensmittel) hat im vergangenen Jahr rund 60 neue Ladenlokale in ganz Deutschland angemietet. Europaweit unterhält sie inzwischen rund 1000 Geschäfte, neben den Niederlanden und Deutschland gibt es Filialen in Österreich, Belgien, Frankreich und Luxemburg.

Ein Standort einer neuen Action-Filiale ist jetzt die Stolberger Innenstadt. Das Angebot, das von Haushaltswaren über Bürobedarf bis hin zu Werkzeug und Kleidung reicht, kommt bei den deutschen Kunden offensichtlich sehr gut an. Entsprechend nutzten dann auch zahlreiche Stolberger die Chance, im Laden nach Waren zu stöbern.