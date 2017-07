Stolberg.

Die Zeit rinnt dahin. In gut einem Jahr soll auf dem Gelände der Propst-Grüber-Hauptschule auf der Liester zum 1. August das neue Pflegeheim in Betrieb genommen werden können, das zu diesem Zeitpunkt die Pflegeeinrichtungen des Hauses am Amselweg ersetzen muss. Denn dann entsprechen die in den 1970er Jahren geschaffenen Räume nicht mehr den gesetzlichen Standards.