Stolberg-Büsbach.

In der Kupferstadt ist es eine alte Pferdesport-Tradition, mit einem Turnier am 1. Mai in die „grüne Saison“ zu starten. Waren die Stolberger Pferdefreunde in der Vergangenheit Gastgeber am Trockenen Weiher, so hält nun der Büsbacher Reiterverein die Tradition hoch.