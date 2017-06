Stolberg-Münsterbusch.

In dieser Woche sind sie angerückt, die Bagger, die die letzten Überreste des Toom an der Mauerstraße beseitigen. Anfang Mai hatte der Baumarkt den Verkauf eingestellt und bis Ende des Monats die Inneneinrichtung demontiert. Seit 1. Juni ist die Aldi GmbH & Co. KG mit Sitz in Eschweiler Eigentümerin der Immobilie.