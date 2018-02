Stolberg - Nach Sternensuche den Bürgermeister gefesselt

Stolberg. Auf Sternensuche nahmem die Clowns Andrea Delsemme und Saskia Bläsius die jungen Narren mit ins Rathaus. Bei einer Rallye mussten Fragen beantwortet, das Vogelsängerlied geträllert und Rätsel gelöst werden, damit nach herrlichem Konfettihagel die Kinder den Weg zum Versteck des Bürgermeisters und seiner beiden Beigeordneten finden konnten.

Die hatten sich in einem Sitzungszimmer verschanzt und wurden vom närrischen Nachwuchs erst einmal unter großem Jubel in Fesseln gelegt und dann im Triumphzug auf die Bühne auf dem Kaiserplatz geführt. Dort musste das Trifolium Schokoküsse essen und sich die Gesichter schminken lassen, ehe Bürgermeister Tim Grüttemeier die Printen-Stadtschlüssel an Celina I. (Schartmann) aus dem Barenland und Sophie I. (Kaever) vom Donnerberg überreichte. Wieder eine tolle Idee, die dem Nachwuchs große Freude bereitete und für Kurzweil sorgte.