Stolberg - Musik-Festival Momentum: „Mit Schwung“ in die Klassik tauchen

Eintrittskarten gibt es bereits im Vorverkauf

Die Eintrittspreise für einzelne Konzerte betragen 13 Euro (elf Euro ermäßigt); an der Abendkasse werden zwei Euro Aufschlag erhoben. Das Abonnement für vier Konzerte beträgt 44 Euro (ermäßigt 40). Karten für das Lunch-Konzert inklusive Menü zum Preis von 29 Euro können nur über das Restaurant bezogen werden.

Der Eintritt zum Kinderkonzert beträgt fünf Euro pro Kind; Jugendliche ab 18 Jahre und Erwachsene bezahlen zehn Euro. Das Familienticket für Eltern/Großeltern (zwei Personen plus zwei Kinder) kostet 20 Euro.

Der Vorverkauf erfolgt in der Zweigstelle unseres Medienhauses in der Bücherstube am Rathaus Wolfgang Krüpe (Rathausstraße 4 / Telefon 909084 / post@buecherstube.de), bei der Stolberg Touristik (Telefon 99900-81 / touristik@stolberg.de) und sowie an der Abendkasse im Museum Zinkhütter Hof.