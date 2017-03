Museumstour für Eltern mit Kind

Stolberg/Aachen. Mit einem Baby ins Museum zu gehen – dazu braucht es Mut und Nervenstärke. Einfacher ist der Museumsbesuch in einer Gruppe von Eltern mit Babys.

Deswegen bietet das Helene-Weber-Haus in Kooperation mit dem Kulturbetrieb der Stadt Aachen für Eltern mit Kindern einen Museumsbesuch unter dem Titel „MamaPapa im Museum – Von Gutenberg bis zur Medienzeitmaschine“ an.

Das Angebot findet am Samstag, 18. März, 15 bis 17 Uhr im Zeitungsmuseum an der Pontstraße 13 in Aachen statt. Anmeldungen sind noch möglich. Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, sich über das Erlebte auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Infos und Anmeldung unter Telefon 95560.