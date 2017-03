Der Stolberger Bücherdienst im Überblick

Der mobile Bücherdienst ist ein kostenloser Service der Stadtbücherei Stolberg. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter Anita Strauch und Rudolf Theisen bringen einmal pro Monat eine individuell zusammengestellte Auswahl an Medien zu den Kunden nach Hause.

Aus dem gesamten Angebot der Stadtbücherei können Romane, Sachbücher, Hörbücher, CDs und Zeitschriften ausgeliehen werden. Seit Kurzem verfügt die Bibliothek dank einer Spende des Blinden- und Sehbehindertenvereins der Städteregion auch über eine beachtliche Sammlung an Büchern und Medien speziell für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen.

Auch Alten- und Pflegeheime im ganzen Stadtgebiet werden bedient. Wer vom Bücherdienst profitieren möchte, ruft am besten Thomas Meirich oder Monika Franken in der Stadtbücherei an unter der Telefonnummer 02402/863206.