Stolberg - Mittelalter, Comedy, Märchen, Musik und mehr: Stadtparty hat viel zu bieten

Stolberg.

In den 900 Jahren seit der ersten urkundlichen Erwähnung hat Stolberg viel erlebt, und jetzt kommt passend zum Jubiläumsjahr eine Stadtparty hinzu, die wohl Maßstäbe setzen wird. Am Wochenende lockt die Feier bei freiem Eintritt mit zahlreichen kleinen und großen Highlights in die City und bietet vielfältige Programmpunkte und Mitmachaktionen für alle Generationen.