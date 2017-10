Stolberg.

Nächster Halt: Kupferstadt. Der Gospel-Express rollte nach Stolberg, nachdem das Musical des größten Kinder- und Jugendchores der Region, St. Katharina Aachen-Forst, in seiner Heimat Premiere gefeiert hatte. Nun, in der Kupferstadt angekommen, führte der Weg zur Mühle in die katholische Kirche St. Mariä Himmelfahrt, in der eine Erzählung von der Sklaverei im Amerika des 19. Jahrhunderts dargeboten wurde.