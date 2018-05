Training, Anmeldung, Pfingstturnier, Meisterschaft

Die Trainingszeiten vom 4. Juni bis einschließlich 26. September sind montags und mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr auf dem Rasenplatz des FC Breinigerberg in der Rüst. Mitspielen kann Jeder ab 16 Jahren. Mitzubringen sind Sportkleidung und -schuhe; die spezifische Cricket-Ausrüstung wird gestellt. Anmeldungen unter gerd.schnitzler@gmx.net und stephan.mayer@regiosportbund.aachen.de.

Der FC Breinigerberg veranstaltet am Pfingstsamstag, 20. Mai, ab 14 Uhr sein traditionelles Kleinfeldturnier mit Dorfmannschaften.

Ebenfalls ist der FC Ausrichter der Stadtmeisterschaften im Fußball vom 23. bis 30. Juni auf der Anlage in Breinigerberg. Die öffentliche Gruppenauslosung erfolgt am Montag, 14. Mai, ab 18 Uhr in der Filiale der Sparkasse an der Rathausstraße.