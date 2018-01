Aachen/Stolberg - Mit Alkohol am Steuer auf geparkten Pkw geprallt?

Aachen/Stolberg.

Die nächtliche Fahrt eines 19-jährigen Stolbergers endete am Donnerstagmorgen am vorderen Kotflügel eines fremden Pkw. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 2.10 Uhr in seinem Nissan auf der Trierer Straße in Richtung Brand unterwegs, als er offenbar nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte.