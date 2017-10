Stolberg/Eschweiler.

Ein kurzes Pfeifen, und Kate rennt sofort los. In einem Wahnsinns-Tempo geht es hinter die Schafsherde, die dann behutsam von ihr über die Wiesen am Büsbacher Gut Hassenberg geführt wird. Am anderen Ende steht Stephan Lamm und gibt die Kommandos – „Come by“, „Lie down“ oder manchmal auch ein lautes „Kate“. Die siebenjährige Border-Collie-Hündin hat so ihre Probleme, denn das fünfköpfige Schafsgespann erweist sich als besonders widerspenstig.