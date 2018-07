Stolberg.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass türkische Künstler an einem Klassik Festival teilnehmen. Dass sie den ganzen Abend Mozart spielen, darf sehr wohl als ungewöhnlich betrachtet werden. Patricia Buzari wollte das Land am Bosporus aus einer anderen Perspektive vorstellen, denn sie selbst hatte bei einem Tourneespiel in der Türkei hohe Wertschätzung erfahren.