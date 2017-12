Stolberg - Medizinische Versorgung: Umfrage wird ausgeweitet

Stolberg. Wenn die Stadtverwaltung in diesen Tagen von einem „Schneeballeffekt“ spricht, sind damit nicht die Hoffnungen auf eine weiße Weihnacht gemeint, sondern es geht um die Bürgerumfrage zur medizinischen Grundversorgung im ländlichen Raum.

Die soll nun noch einmal so richtig ins Rollen kommen. Die Verwaltung arbeitete einen Fragebogen aus, der in den vergangenen Monaten an Grundschulen und in Kindertagesstätten in Stadtteilen ohne Hausarzt verteilt wurde. Nun geht es in die zweite Runde. Deshalb hat die Stolberger Verwaltung Vereine, Institutionen und Personen in den Ortsteilen angesprochen.

Sie werden die Fragebögen verteilen und bis 15. Januar entgegennehmen. „Wir hoffen, dass sich die Umfrage in den Stadtteilen ohne eigene Hausarztpraxis schnell herumspricht, so dass die Fragebögen dann von möglichst vielen Einwohnern ausgefüllt werden“, erklärt Lukas Franzen, der die Umfrage als städtischer Inklusionsbeauftragter betreut.

In Dorff erklärte sich die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft bereit, Fragebögen zu verteilen, in Gressenich meldete sich das Seniorenheim „Helfende Hand“. In Schevenhütte fanden sich mit Renate Stolz und Ratsmitglied Anton Grendel (SPD) gleich zwei Personen als Unterstützer.

Gleiches gilt für Venwegen, wo der Verein „Alte Schule“ sowie der „Brigida Kreis“ der Kirchengemeinde die Umfrage unterstützen. Ansprechpersonen sind dort Nicole Schweitzer und Nina Grüttemeier. Die Verteilung in Werth, etwa im Rahmen des Senioren-Treffs, übernimmt Ratsfrau Rita Felden (CDU), während in Zweifall die Ortsgruppe des Eifelvereins – Ansprechpartnerin ist Maria Bierganz – mithilft.

In Breinigerberg werden derzeit noch Helfer gesucht. Auch in den anderen Stadtteilen können sich noch Freiwillige melden. Interessierte Stolberger können sich unter Telefon 02402/13-51 oder per Mail an lukas.franzen@stolberg.de wenden und die Fragebögen anfordern.