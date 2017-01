Die wichtigen Termine

der Löstigen Wölleklös

Bis einschließlich Rosenmontag finden alle Veranstaltungen der Löstigen Wölleklös im Festzelt am Bürgerhaus Im Hahn statt. Zu einem Biwak lädt die Mausbacher KG am Freitag, 10. Februar, ab 18 Uhr ein, am Samstag, 11. Februar, um 14.30 Uhr zum Kinder-Biwak.

Die Damensitzung in Mausbach beginnt am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 19. Februar, startet die Kindersitzung um 14.30 Uhr. Eine Kinder- und Jugenddisco beginnt am Mittwoch, 22. Februar, um 15 Uhr.

Den Straßenkarneval eröffnet die Mausbacher KG am Fettdonnerstag, 23. Februar, um 11.11 Uhr im Festzelt, wo ab 16 Uhr auch der Möhnenball stattfindet. Auf die Mega-Party der 80er und 90er am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr folgt am Samstag, 25. Februar, die Dorfsitzung um 19.30 Uhr. Zu dem „Daach em Dörp“ wird das Prinzenpaar am Sonntag, 26. Februar, um 10 Uhr abgeholt. Der große Rosenmontagszug in Mausbach startet am 27. Februar um 14.30 Uhr und anschließend beginnt ein Ball im Festzelt. Ausklingen lässt die KG die Session Veilchendienstag, 28. Februar, ab 20 Uhr im Bürgerhaus.