Stolberg-Mausbach.

Die Kindertagesstätte am Rektor-Soldierer-Weg in Mausbach soll um ein Gebäude mit zwei Gruppen für 30 Kinder erweitert werden. Für den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder von null Jahren bis zum Schuleintritt stellt der Bund den Kommunen in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe von rund 240 Millionen Euro zur Verfügung.