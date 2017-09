Die Karnevalssession im Löstigen Wölleklösien

Proklamiert werden am Samstag, 4. November, in der Aula der Realschule Im Hahn ab 15 Uhr zunächst die Mausbacher Kindertollität (Vorstellung folgt) und ab 19 Uhr der große Prinz Daniel I. (Steffens).

Ein Prinzenfrühschoppen folgt am Sonntag, 5. November, ab 11.11 Uhr im Mausbacher Bürgerhaus (Im Hahn). Zu einem Biwak lädt die KG Löstige Wölleklös am Freitag, 26. Januar 2018, ab 18 Uhr in das Festzelt am Bürgerhaus ein, wo auch die weiteren Veranstaltungen stattfinden.

Ein Kinderbiwak beginnt dort am Samstag, 27. Januar, um 14.30 Uhr, die Damensitzung der KG startet am Samstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr. Die Kindersitzung folgt am Sonntag, 4. Februar, ab 14.30 Uhr, und eine Disco für Kinder und Jugendliche beginnt am Mittwoch, 7. Februar, um 15 Uhr.

Den Straßenkarneval eröffnen die Mausbacher am Fettdonnerstag, 8. Februar, um 11.11 Uhr im Festzelt, bevor sie ab 15 Uhr zum Möhnenball einladen. Am Karnevalsfreitag, 9. Februar, startet um 20 Uhr die „Mega-Party der 80er und 90er“, die Dorfsitzung beginnt am Karnevalssamstag, 10. Februar, um 19 Uhr.

Zum „Dach em Dörp“ werden die Tollitäten am Karnevalssonntag, 11. Februar, um 10 Uhr abgeholt, und der Rosenmontagszug mit anschließendem Ball im Festzelt startet am 12. Februar um 14.30 Uhr. Am Veilchendienstag lassen die Wölleklös die Session ab 20 Uhr im Bürgerhaus ausklingen.