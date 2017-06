Maskierter Spielhallenräuber vor Gericht

Stolberg. Die Tat liegt zwei Jahre zurück: Kurz vor 8 Uhr am 27. Juni 2015 verschafft sich ein maskierter Täter in schwarzer Kleidung Einlass in die Spielhalle an der Ecke von Steinweg und Mühlenstraße, indem er die Angestellte mit einer Waffe bedroht – ein täuschend echt aussehendes Modell, wie die Ermittler inzwischen wissen.

Mehr zum Thema

Der mit osteuropäischem Dialekt sprechende Mann fesselt die Angestellte an einen Tisch, um in Ruhe Beute machen zu können. Mit rund 3000 Euro aus aufgebrochenen Automaten und dem Tresor flüchtet er zunächst unerkannt, während sich die Frau später selbst befreien konnte.

Die Handschellen klicken erst am 29. Februar 2016. Ein heute 38-Jähriger wird noch an diesem Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Eschweiler vorgeführt, der dem Beschuldigten aber die Untersuchungshaft erspart.

Am Montag, 3. Juli, muss sich der aus Polen stammende und in Selters wohnende Mann ab 9 Uhr vor dem Landgericht wegen schweren Raubes und weiterer Vorhaltungen der Staatsanwaltschaft verantworten (Az.: 68 KLs 7/16). Die 8. große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans Günter Görgen hat erst einmal zwei Verhandlungstage angesetzt.