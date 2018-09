Stolberg - Mansschaftsaufstellung für die Regionsvergleichskämpfe steht fest

Stolberg. Lukas Eichenauer von der LG Stolberg wurde für die Region Aachen in die Mannschaftsaufstellung für die Regionsvergleichskämpfe des Landesverbandes Nordrhein in Aachen Ende September für den 2000-Meter-Lauf berufen. Nun wollte er unbedingt vorher einen weiteren Testlauf über diese Strecke absolvieren.

Eine Startmöglichkeit bot sich dafür kürzlich in Übach-Palenberg an. Ein „Mittelstreckentag fand“ nämlich dort statt. So hat zumindest der ausrichtende Verein SV Schlafhorst seinen Läufertag genannt.

Konkurrenz leider schwach

Trainer Hans-Gerd Motter hatte Lukas läuferisch für diesen Lauf vorbereitet; sein Vater plante den Lauf mit den Rundenzeiten. Die Rundenzeiten konnte Lukas fast plangemäß umsetzen; er gewann seinen Lauf in 7:30 Minuten. Leider war die im Lauf startende Konkurrenz jünger und konnte mit Lukas nicht mithalten. So gewann er seinen Lauf mit deutlichem Vorsprung. S

chade für ihn war, dass er über eine lange Strecke allein gegen die Zeit laufen musste und so eine bessere Zeit verpasste. Das wird bei den Vergleichskämpfen nicht passieren, denn dort wird die Konkurrenz wesentlich stärker sein.