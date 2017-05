Mann rettet Kind und wird attackiert: Zeugen gesucht

Stolberg. Durch das Eingreifen eines 52-Jährigen ist ein kleiner Junge vor dem Ertrinken im Bastinsweiher in Stolberg bewahrt worden. Anschließend soll der Retter grundlos von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr ereignete sich der Vorfall, wie die Polizei am Mittwoch meldet. Mit sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad in der Stolberger Innenstadt war die neu gestaltete Wasserlandschaft am Bastinsweiher an diesem Tag für viele Eltern und Kinder ein beliebtes Ausflugsziel.

Der 52-Jährige befand sich dort mit seinen Kindern und einer Freundin der Töchter. Der Mann hielt die Kinder im Auge, während diese mit ihren Füßen im Wasser waren. Er beobachtete, wie ein kleiner Junge sich plötzlich verzweifelt an seiner Tochter festklammerte und schrie. Mehrmals geriet der etwa Fünfjährige dabei mit dem Kopf unter Wasser, das an dieser Stelle etwa 1,50 Meter tief ist.

Komplett angezogen spurtete der 52-Jährige ins Wasser, packte die Kinder und zog sie aus dem Wasser. Die Mutter des Jungen hatte den Vorfall in diesem Moment mitbekommen und lief zum Ufer, wo sie ihren Sohn schnappte und sich bei dem Retter bedankte.

Währenddessen fingen mehrere Jugendliche an, Steine und leere Flaschen in die Richtung des 52-Jährigen zu werfen, wie dieser berichtete. Als der Retter die Jugendlichen ansprach, wurden diese aggressiv. Die Situation schaukelte sich so hoch, dass die Gruppe den Mann nach dessen Angaben sogar schubsten, schlugen und in den Rücken traten. Er flüchtete zu seinem Auto, in dem seine Kinder und die Freundin bereits warteten. Kurz vor seinem Auto seien die Jugendlichen dann umgekehrt.

Als er nach Hause kam, alarmierte er die Polizei. Als die Beamten eintrafen, trocknete der Stolberger gerade seine Sachen und sein Portemonnaie. Er wirkte aufgeregt, als er die Geschichte wiedergab. „Kurzum: Er verstand die Welt nicht mehr“, so der Polizeibericht.

Zur selben Zeit erschien einer der Jugendlichen mit seinen Eltern in der Polizeiwache in Stolberg. Ohne auf den Vorfall am Bastinsweiher angesprochen zu werden, sagte er den Beamten, dass er den Mann nicht geschubst oder geschlagen hatte. Der Stolberger soll ihn ohne Grund ins Wasser geworfen haben, wobei seine Kleidung und sein Handy nass wurden.

Der 14-Jährige gab an, die Kleidung zu diesem Zeitpunkt zu tragen. Der Beamte stellte jedoch fest, dass die Kleidung absolut trocken war. Es steht Aussage gegen Aussage. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Auch die Mutter des geretteten Jungen möchte sich bitte bei der Polizei melden. Zu erreichen ist die Polizei unter der Telefonnummer 0241/957733301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/957734210.