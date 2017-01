Stolberg.

Stolberg profitiere als „eine Stadt im Aufschwung“ von der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, sagte am Mittwochabend Tim Grüttemeier beim Neujahrsempfang. Dennoch hätten viele Menschen das Gefühl, dass etwas grundlegend falsch laufe in der Gesellschaft, so der Bürgermeister weiter. Sorgen bereite der Zuspruch zu neuen radikalen Bewegungen und eine zunehmende Hysterie in sozialen Netzwerken.