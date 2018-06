Stolberg.

In der Stadtbücherei fand jetzt der Vorlesewettbewerb der Stolberger Grundschulen statt, bei dem neun Kinder der vierten Schuljahre um den Titel „Stadtmeister im Lesen“ wetteiferten. Wie in jedem Jahr galt es aus einem ausgewählten Buch und aus einem unbekannten Buch - in diesem Jahr war das „Mr Griswolds Bücherjagd“ - vorzulesen.