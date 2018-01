Stolberg - Lothar Harzheim heißt der neue Schach-Stadtmeister von Stolberg

Stolberg. Der Stolberger Schachverein hat als Ausrichter der Schachstadtmeisterschaft 2017 einen neuen Würdenträger im Schachsport ermittelt. Lothar Harzheim heißt der neue Schachstadtmeister.

Mit diesem Titel beendet Lothar Harzheim ein für ihn er recht erfolgreiches Schach-Jahr. Doch auch scheinbar abonnierte Titel wollen erst gewonnen werden. Diese Erfahrung musste der neue Würdenträger als Schachspieler machen.

Lothar Harzheim sicherte sich souverän, nach einem nervenzerreißenden Endspurt, der ihm körperlich alles abforderte, den begehrten Titelgewinn. Höchste Konzentration und gebannte Ruhe herrschte an den angesetzten sieben Spieltagen, die nach Schweizer System in den Vereinsräumen des Stolberger Schachvereins zu absolvieren waren.

Den 16 Schachakteuren, darunter erstmals wieder einmal drei vereinslose Schachspieler, war im Vorfeld völlig klar: Hier galt es eine Festung ins wanken zu bringen, denn Lothar Harzheim zeigt derzeit die sicherste Hand im Führen der Schachfiguren auf dem Spielbrett. Zug um Zug setzte er sich gegen eine harte Konkurrenz durch. Die Ruhe wurde nur durch das scheinbar unaufhörliche Ticken des Zeitmessers, der Schachuhr, durchbrochen. Seine Kontrahenten machten ihm das Leben aber diesmal besonders schwer, zeigten sich selbstbewusst und kämpferisch. Die Einzelerfolge waren hart umkämpft.

Auch nach einer überraschenden Punkteteilung, in der vierten Runde gegen Alexander Meurer dem späteren Vizemeister, strahlte er noch Zuversicht aus. Für Lothar Harzheim ist der Schachsport mehr als nur ein Hobby. Seit 37 Jahren betreibt er diesen für ihn so erfüllenden Konzentrationssport mit lebendiger Begeisterung. Die Faszination am Schachspiel, mit seiner schier unendlich großen Vielfalt an Möglichkeiten im sicheren Führen seiner Schachfiguren auf dem Spielbrett und einer kontrollierten Brettübersicht, kombiniert mit der notwendigen Portion Nervenstärke, fesselt ihn und bestätigt seine derzeitige Spieldominanz.

Turniersieger und damit verdienter Schachstadtmeister 2017 wird Lothar Harzheim mit 6,5 Punkten. Vizemeister mit 5 Punkten wird Alexander Meurer vor dem Drittplatzierten Peter Preuschoff mit ebenfalls 5 Punkten. Überraschende Tabellenvierte wird Marlene Alms mit 4,5 Punkten vor den weiteren platzierten Franz Drosson, Hans-Jürgen Wohlrabe, Karl-Heinz Minklai, Peter Delzepich und Heinz-Jürgen Wagemann alle mit 4 Punkten in der Abschlusstabelle. Auf den weiteren Plätzen folgen: Frithjof Alms, Dietmar Oberst und Mohamn Khabbaz Kafi mit jeweils 3 Punkten.

Horst Rößner belegt mit 2,5 Punkten den 13. Tabellenplatz vor Peter Linzenich mit 2 Punkten, Peter Mommertz mit 1,5 Punkten und Jutta Kohnen ohne Punktgewinn. Wer einmal einen normalen Spielabend des Stolberger Schachvereins im Vereinslokal „Konferenzraum“ des Seniorenwohn- und Sozialzeintrum Stolberg, Amselweg 23, besucht, trifft meist auf Vereinsmitglieder, die in ernsten Partien um Meisterschaftspunkte kämpfen. Wer Interesse am Schach hat, Grundkenntnisse erweitern, Spaß in der Gemeinschaft erleben möchte, ist zum Spielabend, Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr (Schüler/Jugendliche) und ab 19 Uhr (Senioren) eingeladen.