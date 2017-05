Stolberg.

Welche Vorsorge sinnvoll und wichtig ist, um bei alters- oder krankheitsbedingten Einschränkungen im Rahmen seines eigenen Willens versorgt und gepflegt zu werden, oder gar mit lebensverlängernden Maßnahmen am Leben gehalten zu werden, erläutern am Dienstag, 23. Mai, um 18.30 Uhr der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg, Privatdozent Dr. Dr. Christoph Dietrich, und Syndikusrechtsanwalt Helmut Drummen sowie der Dürener Rechtsanwalt und Steuerberater Michael Bogalski.