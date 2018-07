Stolberg - Lautes Babygeschrei statt Mathestress

Stolberg.

Schwanger werden während der Schulzeit – das bringt für Jugendliche, die selbst noch nicht erwachsen sind, oft ungeahnte Verantwortung mit sich. Was es bedeutet, ein Kind großzuziehen und wo sie sich bei Bedarf Unterstützung holen können, haben die Schüler der neunten Jahrgangsstufe an der Mausbach Realschule im Laufe des Schuljahres in der Projekt-AG „Vor dem Anfang starten – junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz“ gelernt.