Kulturinitiative Kornelimünster: Eine musikalische Fata Morgana

Stolberg/Kornelimünster. Unter dem Motto „Konzert im Kunsthaus NRW“ steht eine Veranstaltung der Kultur-Initiative Kornelimünster (KIK). Die Matinee findet statt am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr, in den Räumen der ehemaligen Reichsabtei, Abteigarten 6 in Kornelimünster.

Der Auftakt der Musikreihe der KIK im Jahr 2017 macht neugierig: Es spielt „Mah-e Manouche, der Mond der Zigeuner“. Diese fünfköpfige Band wurde ausgezeichnet mit dem Förderpreis des Landes NRW 2017/2018 für globale Musik.

In vielen Ländern

Die Musik von Mah-e Manouche wurzelt in vielen Ländern, spricht mit verschiedenen Zungen und ist befreit von Ideologien. Der Orient in seiner breitesten Deutung ist die Sprache, Improvisation die Grammatik, denn der Mond der Manouche leuchtet überall gleich.

Mah-e Manouche, das sind fünf Suchende mit jeweils eigenen Geschichten im Gepäck, die Reisebegleiter zu dieser musikalische Fata Morgana. Ihr Programm ist ein fliegender Teppich, gewoben aus Worten und Noten.

Als Auflehnung

Worte, als Auflehnung gegen das Patriarchat, gegen jede Form von Diktatur, werden zum Gesang und beschreiben, was nur wahre Kunst beschreiben kann: die Suche nach Schönheit im Angesicht des Abgrundes.

Die Gesänge der Dichterin Sanaz Zaresani werden schwebend getragen durch die Musik von Sasan Azodi, verstärkt und gespiegelt durch die flirrenden Klänge von Heribert Leuchter, dessen Rufe Wüsten durchmessen, und verbunden durch die Begleitung von Koen Stegerman.

Ein weiterer Suchender hat sich den Reisenden angeschlossen. Meister-Perkussionist Steffen Thormählen gelingt es, seine Rhythmen mit den Melodien zu verweben und ihnen eine nie dagewesene Leichtigkeit zu geben.

Gemeinsam lassen die Künstler auf diese Weise eine eigene Ästhetik entstehen, eine künstlerische Welt, in welcher die Zuhörer sich wiederfinden können, um hier oder dort ihre Fata Morgana zu entdecken.

Die Eintrittkarten für das Konzert mit der Formation Mah-e Manouche sind in der Inda-Apotheke, Schleckheimer Straße 38 in Kornelimünster, Telefon 02408/3933; außerdem in der Buchhandlung am Markt in Brand, Trierer Straße 488, Telefon 0241/526251; und in der Buchhandlung Lausberg in Walheim, Prämienstraße 27, Telefon 02408/8645, zu erhalten.

Weitere Informationen sind im Netz unter der Adresse www.mahemanouche.com und www.kulturkik.de zu finden.