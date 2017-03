Stolberg.

Das subjektive Empfinden der Stolberger zur Lage in ihrer Stadt ist eine andere als die, die der Aachener Polizeipräsident am Montag bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr in der Kupferstadt präsentiert hat: Die Mitarbeiter von Dirk Weinspach registrierten im Vorjahresvergleich einen Rückgang der Straftaten um 14,64 Prozent auf 3591 Fälle.