Konzert mit Werken des Barock auf dem Finkenberg

Stolberg. Im Rahmen des Internationalen Konzertzyklus auf dem Finkenberg findet am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in der Finkenbergkirche ein kammermusikalisches Konzert statt. Zu Gast ist das M&M-Duo, bestehend aus der ungarischen Violinistin Márta Lovas und der aus Südkorea stammenden Organistin Misun Kim-Antensteiner.

Beide werden einen kurzweiligen Konzertabend mit Werken des Barock gestalten. Auf dem Programm steht unter anderem die großartige Chaconne des italienischen Komponisten Vitali. Márta Lovas begann ihre musikalische Ausbildung im Alter von sieben Jahren an der Bálint-Bakfark-Musikschule in ihrer Heimatstadt Oroszlány, es folgten Studien am Ernst-von-Dohnányi-Konservatorium in Veszprém sowie an den Universitäten zu Pécs und Debrecen.

Im Jahr 2012 wechselte sie an die Musikakademie Warschau, zurzeit studiert sie am Prins-Claus-Conservatorium in Groningen. Die mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnete Geigerin arbeitete in verschiedenen Orchestern in ihrer Heimat Ungarn sowie in Polen und Russland.

Misun Kim-Antensteiner studierte von 1994 bis 1998 Kirchenmusik an der Ewha-Frauenuniversität Seoul und von 1998 bis 2000 Orgel an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Es schlossen sich ein Orgelstudium am Prins-Claus-Conservatorium Groningen (2001 – 2004) und ein Masterstudium am Koninklijk Conservartorium Den Haag (2004 – 2006) an.

Daneben nahm sie an zahlreichen Meisterkursen teil. Als Organistin war sie von 2007 bis 2015 an der Hanshin-Kirche und als Korrepetitorin bei der Capella Musica Seoul tätig, von 2012 bis 2013 arbeitete sie an der Deutschen Gemeinde in Seoul.

Von 2008 bis 2010 hatte sie eine Dozentenstelle am Chongshin-Conservatorium inne. Ihre künstlerische Tätigkeit führte sie bereits nach Südkorea, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Norwegen und Österreich. Als M&M-Duo konzertieren die beiden Musikerinnen seit 2015. Der Eintritt zu diesem spannenden Konzert ist frei.