Stolberg.

In Form von Bäumen, Grünflächen und Bepflanzungen ist die Natur auch in der Stolberger Innenstadt gegenwärtig, und nun sorgt eine Kunstausstellung dafür, dass noch mehr Natur in der City präsent ist. „Kunst-Werk-Natur“ ist die sehenswerte Schau überschrieben, die bis Ende August immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr im Rathaus-Carré an der Sonnentalstraße 2 gezeigt wird.