Stolberg-Breinig.

Nach rheinischer Lesart ist diese Benefizveranstaltung bald eine Tradition: Der „Kölsche-Köbes-Klaaf“ findet am „Friedach“, 31. August, um 19 Uhr zum dritten Mal statt, und „d‘r Schönne un d‘r Finnge“ sind in der Gaststätte „Zur Treppe“, Alt Breinig 59, in Aktion.