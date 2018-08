Stolberg - Klimaschutz spielt in Stolberg eine wichtige Rolle

„Grüne Trittsteine“: mögliche Flächen

Beim Projekt „Grüne Trittsteine“ sollen einzelne Grünflächen miteinander vernetzt werden.

In Frage kommen würden dafür unter anderem der ehemalige Schulgarten an der Grundschule Grüntalstraße, der Serpentinenweg von der Grüntalstraße über die Vicht zum Friedhof Bergstraße sowie die Fußwegverbindung über den Fettberg von der Europastraße nach Münsterbusch.

Außerdem würden verschiedene Grünflächen in Frage kommen. Darunter die Grünflächen am Hallenbad, am Glashütter Weiher, an der Mensa des Goethe Gymnasiums oder auch im Grado Park auf der Liester.