„Jugend musiziert“

auf allen Ebenen

„Jugend musiziert“ zählt zu den bekanntesten Musikförderprojekten Deutschlands. Seit 55 Jahren wird der Wettbewerb ausgetragen und knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben bereits daran teilgenommen.

Der Wettbewerb gliedert sich in drei Phasen: Um auf Bundesebene teilzunehmen, müssen sich die jungen Musiker zunächst auf Regionalebene und dann auf Landesebene qualifizieren.

In der Region Aachen, Düren und Heinsberg findet der Regionalwettbewerb am 27. und 28. Januar statt. Die Erstplatzierten können sich dann mit anderen jungen Musikern aus NRW am 9. bis 13. März auf Landesebene messen. Der Bundeswettbewerb wird vom 18. bis zum 24. Mai ausgetragen.